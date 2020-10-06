Україна – Німеччина, Україна – Іспанія: що потрібно знати про квитки на матчі

У суботу, 10 жовтня, і у вівторок, 13 жовтня, збірна України проведе матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, відповідно, на НСК "Олімпійський" в Києві в присутності глядачів.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), стадіон на цих поєдинках може бути заповнений на 30%. Продаж квитків на ігри проти топових європейських збірних розпочався у вівторок, 6 жовтня, і проходить виключно в режимі онлайн на сайті ticketsbox.com. Їхня вартість становить від 150 до 1000 грн.

Одна людина зможе придбати максимум чотири квитки. Вони іменні, тому при вході на стадіон необхідно буде пред'явити документ, що посвідчує особу. Вболівальники, які потраплять на ці матчі, повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, носити маску, прикриваючи ніс і рот протягом усього перебування на арені, кашляти і чхати тільки в серветку або згин ліктя. Також наголошується, що фанати, температура у яких буде перевищувати 37,2, не зможуть потрапити на стадіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України втратила 12 футболістів перед товариським поєдинком з Францією, який відбудеться в середу, 7 жовтня, в Парижі.