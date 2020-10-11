Україна – Німеччина: опублікований огляд матчу. Відео

Збірна України з футболу зазнала поразки в матчі 3-го туру Ліги націй. У Києві на заповненому на 30% НСК "Олімпійський" підопічні Андрія Шевченка поступилися Німеччині (1:2).

Господарі пропустили гол вже на 20-й хвилині після удару Гінтера. У другому таймі Горетцка скористався безглуздою помилкою Бущана, зробивши рахунок 2:0.

На 76-й хвилині Роман Яремчук заробив пенальті, який чітко реалізував Малиновський.

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Україна – Німеччина 1:2

Голи: 0:1 – 20 Гинтер, 0:2 – 49 Горетцка, 1:2 – 76, пенальті Малиновський.

Україна – Бущан, Миколенко, Караваєв, Забарний, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновський, Циганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Німеччина – Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдігер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Кіммі, Гнабрі (Хавертц, 90), Зюле.

Попередження: Малиновський (41), Кроос (53), Гинтер (84).

Як повідомляв OBOZREVATEL, після гри Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений виступом своїх підопічних.