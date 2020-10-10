Україна – Німеччина: онлайн відео голів

У Києві на НСК "Олімпійський" в ці хвилини національна збірна України проводить матч 3-го туру Ліги націй УЄФА проти команди Німеччини.

Рахунок в поєдинку був відкритий вже 20-й хвилині. Після помилки української захисту Гiнтер розпечатав ворота Бущана.

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Україна – Німеччина 0:2 (другий тайм)

Гол: 0:1 – 20 Гiнтер.

0:2 – 49 Горетцка

Україна – Бущан, Миколенко, Караваєв, Забарний, Соболь, Коваленко, Малиновський, Циганков, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Німеччина – Нойер, Клостерманн, Рюдігер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер, Кроос, Горетцка, Кіммі, Гнабрі, Зюле.

Попередження: Малиновський (41), Кроос (53).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня "синьо-жовті" в товариському матчі програли 1:7 Франції, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії.