Україна – Німеччина: названо фаворита матчу Ліги націй

Збірна України є явним аутсайдером домашнього матчу проти Німеччини в третьому турі Ліги націй, який відбудеться в суботу, 10 жовтня.

Спортивні аналітики оцінили ймовірність перемоги наших суперників приблизно в 77%. Ставки на успіх підопічних Йоахіма Льова приймаються за коефіцієнт 1,28-1,30, на нічию – за 5,25, а виграш нашої команди оцінюється котируванням 9,00-10,00.

Нагадаємо, що після двох турів Україна з трьома очками займає друге місце в групі 4 дивізіону А Ліги націй завдяки перемозі над Швейцарією (2:1) і розгромної поразки від Іспанії (0:4). Німці йдуть третіми з двома балами після двох нічиїх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обидві команди провели товариські матчі перед очною зустріччю. Підопічні Андрія Шевченка пропустили сім голів від Франції, а наші наступні суперники влаштували гольову перестрілку в поєдинку з Туреччиною.