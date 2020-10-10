Збірна України програла Німеччині в Лізі націй

Збірна України з футболу програла в 3-му турі Ліги націй команді Німеччинi. Зустріч на київському НСК "Олімпійському завершилася з рахунком 1:2.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію гри Україна – Німеччина.

Зустріч почалася без розгойдування. Українці на перших хвилинах створили небезпеку біля воріт Нойєра. Наша збірна відмовилася від високого пресингу, граючи компактно в центрі поля, намагаючись, щоб німці не отримали вільний простір.

Німеччина не рвалася вперед, граючи в середньому блоці, дуже спокійно і грамотно розбиваючи атаки українців. "Синьо-жовті" кілька разів тікали в контратаки, але до удару у ствiр ворот так і не дійшло.

Шевченко дотримувався старої схеми. Яремчук грав в центрі, Ямоленко і Циганков розташувалися по флангам.

На 20-й хвилині українці неуважно зіграли у своєму штрафному, поплатившись пропущеним м'ячем. Рюдігер оббіг всю нашу збірну, зробив паралельну передачу і з-під ноги Караваєва Гiнтер відкрив рахунок – 0:1.

Забивши гол, німці стали неспішно перекочувати м'яч на своїй половині, не намагаючись загострювати. Україна ніяк не могла перейти центральне коло.

На 33-й хвилині рахунок мав бути 0:2, але Бущан потягнув "мертвий" м'яч після удару з кількох метрів в упор від Гнабрі.

Пропущений гол зобов'язував господарів йти вперед активніше, але це не дуже виходило. Ярмоленко вдався лише один забіг з невдалою обробкою після передачі Соболя, а німці, відкривши рахунок, створили ще два вірних моменту.

Виходити з оборони через пас не виходило, українські захисники втрачали суперників, дозволяючи розстрілювати Георгія Бущана з найрізноманiтнiших дистанцій. Спроби загострити гру псував власний брак: 0:7 по ударам в створ воріт.

Другий тайм почався жахливо. Голкіпер "Динамо", який рятував команду всi перші 45 хвилин допустив безглузду помилку, яка призвела до другого голу. Після навісу Клостерманна Георгій випустив м'яч прямо на голову Горетцка.

Перший удар по воротах у футболістів з України трапився на 60-й хвилині. Циганков мав чудову нагоду відкривати рахунок, але слабо та нехитро розпорядився своїм ударом з 11 метрів.

Шевченко освіжив напад, випустивши Зубкова і Марлоса замість Циганкова і Ярмоленка, але гол на 77-й хвилині заробив Яремчук. Романа збив у штрафному Зюле, і пенальті чітко реалізував Малиновський – 1:2.

За решту 13 хвилин Україна не тільки не змогла зрівняти рахунок, а й була близька до того, щоб пропустити 3-й гол. На забійний "постріл" Гнабрі чітко зреагував Бущан.

Україна – Німеччина 1:2

Голи: 0:1 – 20 Гинтер, 0:2 – 49 Горетцка, 1:2 – 76, пенальті Малиновський.

Україна – Бущан, Миколенко, Караваєв, Забарний, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновський, Циганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Німеччина – Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдігер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Кіммі, Гнабрі (Хавертц, 90), Зюле.

Попередження: Малиновський (41), Кроос (53), Гинтер (84).

Після трьох зіграних турів в Лізі націй Україна опустилася на 3-е місце в своїй групі. 13 жовтня наша збірна зіграє на виїзді з Іспанією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередніх турах Україна обіграла Швейцарію (2:1) і розгромно поступилася Іспанії (0:4).

7 жовтня "синьо-жовті" в товариському матчі програли 1:7 Франції, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії.