Україна – Німеччина: дивитися онлайн матчу Ліги націй

Збірна України з футболу в суботу, 10 жовтня, проведе матч третього туру групи 4 дивізіону А Ліги націй.

Суперниками команди Андрія Шевченка у грі на НСК "Олімпійський" стануть чотирикратні чемпіони світу німці. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Німеччина. Час початку – 21:45.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА

Побачити протистояння команд можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна". Крім того, трансляцію з "Олімпійського" проведе спеціалізований "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Також гру покажуть російський "Матч ТВ" і білоруський "Білорусь 5".

Збірна України приймає Німеччину в Києві УАФ

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНІ – НІМЕЧЧИНА

Фаворитом зустрічі вважається німецька команда. Ставки на перемогу підопічних Йоахіма Льова приймаються з коефіцієнтом 1,22.

Нічия оцінюється котируванням 6,25. А показники на успіх української збірної досягають рівня 14,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Судити гру довірили бригаді арбітрів з Ізраїлю, яку очолює Орел Грінфельд.

Допомагати йому будуть лайсмен Рой Хассан та Ідан Яркон. Четвертим рефері призначено Галя Лейбовіца.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– У нинішній ситуації у нас взагалі немає основної команди. Навіть один травмований футболіст – це втрата для нас, а ми змушені замінювати 6-7 футболістів. В цьому і полягає складність під час роботі з національною командою. Це велика проблема. Але я готовий йти на жертви, адже моє завдання – підготувати команду на весну, коли спочатку на нас очікує відбірковий цикл ЧС-2022, а потім виступ у фінальній частині Євро-2020. У нас зараз є час, щоб подивитися кандидатів.

Йоахим Лев, головний тренер збірної Німеччини:

– Матч ми збираємося виграти. Гравці добре підготувалися до цього поєдинку, вони приїхали відпочили, добре увійшли в ігровий ритм. Ми зовсім не збентежені тим результатом, який показала України в матчі з Францією. Знаємо, що нам доведеться проявити всю свою мужність для того, щоб показати хороший результат. Хочу сказати, що збірна України під керівництвом Андрія Шевченка добре розвивається, команда демонструє високий темп, може швидко перемикатися. Ця команда заслуговує на повагу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Бущан – Караваєв, Миколенко, Бондар, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Марлос, Малиновський, Циганков, Яремчук

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Зюле, Клостерман, Хальстенберг, Кох, Кроос, Дракслер, Брандт, Хаверц, Вернер

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди шість разів зустрічалися один з одним. Німеччина виграла три зустрічі і тричі українцям вдалося досяги нічиєї. Різниця м'ячів 12-5 на користь "бундестім".

В останній раз "жовто-сині" та "манншафт" грали на Євро-2016, де Німеччина перемогла 2:0.

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Україна займає друге місце в групі, випереджаючи майбутнього суперника на одне очко.

Турнірна таблиця групи 4 дивізіону А Ліги націй

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще два футболісти збірної України з донецького "Шахтаря" захворіли на коронавірус.