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11 вересня • оновлено в 11:33
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Україна — Нігерія: відеоогляд матчу

7.1т Читати матеріал російською

Національна збірна України з футболу звела внічию товариський матч із командою Нігерії. Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився з рахунком 2:2.

Вже на 4-й хвилині українці пропустили гол. На 35-й хвилині після точного пенальті рахунок був 0:2. Зустріч змінилася на 78-й хвилині, коли з інтервалом у 60 секунд підопічні Андрія Шевченка двічі розписалися у воротах африканців.

OBOZREVATEL пропонує подивитися відеоогляд поєдинку.

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Україна — Нігерія: відео голів

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники на стадіоні в "Дніпрі" виконали знаменитий хіт про президента Росії Володимира Путіна. Момент потрапив у прямий ефір.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
збірна Нігерії з футболу збірна України з футболу
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украина и Нигерия -побратымы
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