Україна — Нігерія: відеоогляд матчу

Національна збірна України з футболу звела внічию товариський матч із командою Нігерії. Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився з рахунком 2:2.

Вже на 4-й хвилині українці пропустили гол. На 35-й хвилині після точного пенальті рахунок був 0:2. Зустріч змінилася на 78-й хвилині, коли з інтервалом у 60 секунд підопічні Андрія Шевченка двічі розписалися у воротах африканців.

OBOZREVATEL пропонує подивитися відеоогляд поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники на стадіоні в "Дніпрі" виконали знаменитий хіт про президента Росії Володимира Путіна. Момент потрапив у прямий ефір.

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