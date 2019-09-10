Україна - Нігерія: відео голів

Збірна України з футболу зіграла внічию в товариському матчі з командою Нігерії. Поєдинок вперше за 10 років проходить на "Дніпро-Арені" в Дніпрі.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна - Нігерія.

Вже на 4-й хвилині наші співвітчизники пропустили прикрий гол. Після цього лише майстерність Луніна врятувала "синьо-жовтих" від другого голу.

Україна – Нігерія 0:1

Гол: 0:1 – 4 Арібо.

0:2 – 34, пенальті Осімхен.

1:2 – 78 Зінченко,

2:2 – 79 Яремчук.

Україна – Лунін, Матвієнко, Соболь, Бурда, Зінченко, Караваєв, Малиновський (Шепелєв, 73), Коваленко (Буяльський, 67), Циганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 58), Мораес (Яремчук, 37).

Нігерія – Узохо, Коллінз, Айна, Трост-Еконг (Авазем, 87), Аджайє, Чуквуезе (Бонавентуре, 82), Етебо, Івобі (Есіто, 70), Арібо, Калу (Саймон, 73), Осімхен (Маджа, 90) .

Попередження: Осімхен (84).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня Україна зіграла матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020. Зустріч у Вільнюсі проти збірної Литви завершилася з рахунком 0:3.

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