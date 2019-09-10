Головна Новини
11 вересня • оновлено в 00:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Україна - Нігерія: відео голів

7.7т Читати матеріал російською

Збірна України з футболу зіграла внічию в товариському матчі з командою Нігерії. Поєдинок вперше за 10 років проходить на "Дніпро-Арені" в Дніпрі.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна - Нігерія.

Вже на 4-й хвилині наші співвітчизники пропустили прикрий гол. Після цього лише майстерність Луніна врятувала "синьо-жовтих" від другого голу.

Україна – Нігерія 0:1

Гол: 0:1 – 4 Арібо.

0:2 – 34, пенальті Осімхен.

1:2 – 78 Зінченко,

2:2 – 79 Яремчук.

Україна – Лунін, Матвієнко, Соболь, Бурда, Зінченко, Караваєв, Малиновський (Шепелєв, 73), Коваленко (Буяльський, 67), Циганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 58), Мораес (Яремчук, 37).

Нігерія – Узохо, Коллінз, Айна, Трост-Еконг (Авазем, 87), Аджайє, Чуквуезе (Бонавентуре, 82), Етебо, Івобі (Есіто, 70), Арібо, Калу (Саймон, 73), Осімхен (Маджа, 90) .

Попередження: Осімхен (84).

Новини
Стадіон у Дніпрі фантастично виконав гімн України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня Україна зіграла матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020. Зустріч у Вільнюсі проти збірної Литви завершилася з рахунком 0:3.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро-Арена збірна України з футболу збірна Нігерії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
2
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel