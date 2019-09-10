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10 вересня • оновлено в 22:49
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Холодний душ! Україна - Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу

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У національної команди України випало вікно у відборі Євро-2020, яке Андрій Шевченко вирішив використати для товариського матчу. Суперником "синьо-жовтих" у ньому стала Нігерія.

Після перемоги над Литвою (3:0) у рамках кваліфікації ЧЄ збірна України прибула до Дніпра, де матчі команди не бачили майже 10 років. Востаннє національна команда тішила "Дніпро-Арену" ще у 2009-му, коли у відборі на ЧС-2010 обіграла Англію (1:0).

Незважаючи на статус матчу, Шевченко нікого не став відпускати з розташування команди та вніс до заявки всіх 23 гравців. Втім, раніше тренер прямо натякнув, що з Нігерією зіграють виконавці, які раніше мали небагато ігрового часу у збірній.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу з Дніпра, який розпочався 10 вересня о 21:30.

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На збірну України в Дніпрі очікує незвичайний дебют

УКРАЇНА – НІГЕРІЯ. ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ

Дніпро, "Дніпро-Арена". 21:30

Головний арбітр: Паоло Валері (Італія)

Україна - Нігерія - 0:2

Гол: Арібо (4), Осімхен (34)

Україна (4-5-1): Лунін - Караваєв, Бурда, Матвієнко, Соболь - Циганков, Малиновський, Зінченко, Коваленко, Ярмоленко - Мораес

Запасні: Паньків (гк), Пятов (гк), Болбат, Кривцов, Шепелев, Коноплянка, Марлос, Пластун, Буяльський, Миколенко, Яремчук, Безус

Нігерія (4-3-3): Узохо - Еконг, Айна, Ажаї, Коллінс, Етебо, Арібо, Калу, Івобі, Чуквуізе, Осима

Запасні: Еженва, Онуачу, Мозес, Майя, Денніс, Іеначо, Есіто, Авазієм, Окою, Ідуву

Євген Коноплянка вперше за багато років напевно вийде на поле рідної

Євген Коноплянка вперше за багато років напевно вийде на поле рідної "Дніпро-Арени"

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54. Уболівальники на трибунах по всьому стадіону запалили ліхтарики, щоб якось підбадьорити команду. Однак в грі поки нічого не змінюється

52. Ух, Бурда фактично настає на голеностоп супернику, і це вже дуже впевнені обставини для призначення пенальті в ворота України... Але рефері вдруге не став карати "синьо-жовтих" 11-метровим

49. Яремчук підібрав м'яч після помилки суперника метрах в 25-ти від воріт, пройшов трохи в центр і вже замахнувся бити, але в останній момент Роману завадили

46. ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ!

Вашій увазі другий гол нігерійців, реалізований ударом з пенальті (0:2)

45+2. ПЕРШИЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕНО. Холодний душ для "синьо-жовтих" у товариському матчі - африканці повністю переграють нашу оборону і створили набагато більше моментів

45+2. Нігерійці знову мало не підловили України контратакою зліва, але Зінченко в штрафний таки відібрав м'яч у суперника

45. Дві хвилини додав рефері до першого тайму

42. Супермомент у Циганкова! На помилку захисника Віктор зміг увірватися в штрафну і пробити майже в упор, але голкіпер виручив! На добиванні також воротар Узохо був сильнішим

40. Знизили темп гри обидві команди, вже в очікуванні перерви що Нігерія, що Україна. Але африканці як і раніше блискуче виловлюють момент для контратак

36. А у Жуніора Мораеса таки пошкодження стегна, яке заважає йому продовжити щогл. Змінює бразильця в результаті Яремчук

34. І Осімхен реалізує 11-метровий, сильним ударом низом! Лунін був близький до сейву, але на жаль

33. ПЕНАЛЬТІ! Нігерія заробила удар з точки!

30. Відео першого гола Нігерії в грі (0:1)

29. Мораес непогано давав врозріз на Ярмоленко направо, але Андрій не наздогнав м'яч

24. Кутовий Нігерії, який викликає цілу метушню в нашому штрафному і закінчується ударом в поперечину! Але потім африканці фолять в атаці

23. Що робить Нігерія ще! Пас на Івобі з флангу, і той в падінні головою б'є під поперечину! І Лунін знову на рівні!

19. Вирівнялась трохи гра, вже тримає під контролем в цілому Україна ситуацію. Але повністю перехопити важелі управління грою в свої руки

14. А тим часом відзначаємо трохи сумний ювілей - 250-й м'яч пропускає збірна України

12. Мораес міг вирватися один-на-один з воротарем, але не встиг до м'яча. У зіткненні з голкіпером у бразильця невеликі проблеми, але після паузи Жуніор продовжує гру

11. А ось і перша розумна атака України - Караваєв зробив "кинджальний" пас праворуч, але Циганкову в останній момент завадили замкнути передачу

10. Знову момент у Нігерії! Знову африканці пройшли як по маслу нашу опорну зону, і Калу б'є обвідним в дальній. Лунін на місці

6. І знову провал України в обороні! Соболь начисто програв боротьбу Чуквууезе, і той виходив з кута на Луніна. Але наш воротар парирував удар низом

4. Ось так початок! ГООООЛ !!! І гол Нігерії! Хавбеки нігерійців просто розірвали нашу опорну зону, після чого Івобі віддав поперек трохи назад на Арібо, який вже "розстріляв" Луніна

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ! Нігерія розіграла м'яч з центру поля

3 ХВИЛИНИ ДО МАТЧУ. Дуже класно, не гірше "Львів-Арени", в Дніпрі виконують Гімн України

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. З'являються команди на поле під традиційний козацький марш!

15 ХВИЛИН ДО ГРИ. "Дніпро-Арена" вже істотно заповнена, після дуже довгої перерви дніпровські вболівальники скучили по збірній

Україна (4-5-1): Лунін - Караваєв, Бурда, Матвієнко, Соболь - Циганков, Малиновський, Зінченко, Коваленко, Ярмоленко - Мораес

1.5 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Сьогодні Україна вперше зіграє у білій формі, яка зараз номінально вважається третім комплектом нашої збірної. У роздягальні команди все вже готово до матчу, сама ж команда вже прибула на стадіон

Україна - Нігерія - 0-2: онлайн-трансляція

2.5 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Україна в своїй історії 6 разів зустрічалася з африканськими збірними, і лише раз - в офіційних матчах, з Тунісом на ЧС-2006 (1:0). В останній же раз "синьо-жовті" зіграли зі збірною з Африки в травні 2018 го - з Марокко (0: 0)

Україна - Нігерія - 0-2: онлайн-трансляція

ДЕ ДИВИТИСЬ

Гру збірних України та Нігерії у прямій трансляції на ТБ-ефірі можна буде подивитися на телеканалах "Україна" і "Футбол 1" (початок трансляції – 21:20)

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина - Нигерия. Символично.
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CARGO 100
CARGO 100
Кристина Стефанова, совсем нет. Нигерия, это крупнейшая африканская экономика.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я подумал это Кубок Африки
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