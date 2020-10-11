Україна нічим не здивувала. У неї не було шансів, – Йоахім Льов

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов заявив, що його команда мала тотальну перевагу над командою України в київському матчі.

Наставник бундестім вважає, що деякі речі можна було зробити краще, але загалом гра видалася для його підопічних дуже успішною.

"Якщо реалістично подивитися на цю гру, то можна сказати, що ми були набагато сильнішими, ніж Україна. У нас практично все виходило. Україна – це дуже хороша команда, але в неї не було шансу нас обіграти. Ми чудово зіграли в обороні, були сконцентровані і не давали їм іти вперед. У нас було набагато більше можливостей забити ще. Я дуже задоволений цією грою", – заявив Льов на післяматчевій пресконференції.

Німецький тренер негативно відповів на запитання, чи змогла його чимось здивувати українська збірна.

"Україна ніяк нас не здивувала, тому що ми добре знали, як грає команда. Добре її вивчили. Шевченко чудово попрацював за цей час зі збірною, тому що Україна організована в атаці, добре йде вперед і це команда високого класу", – підсумував Льов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський" програла команді Німеччини (1:2).

Пізніше з'явилося відео голів. Після гри Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений виступом своїх підопічних.