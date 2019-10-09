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9 жовтня • оновлено в 18:23
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Україна – Португалія: продаж квитків на матч відбору Євро-2020 викликав серйозні розбірки

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) розгляне ситуацію з продажем квитків на матч відбору Євро-2020, в якому "жовто-сині" 14 жовтня зустрінуться з Португалією.

Як заявив голова Київського обласного територіального відділення відомства Олексій Хмельницький, буде розглянута процедура, згідно з якою організатори зробили недоступним придбання тікетів через каси стадіону.

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Україна – Португалія: продаж квитків на матч відбору Євро-2020 викликав серйозні розбірки

"Якщо у споживача немає банківської карти і доступу в Інтернет, – шансів побачити Роналду на стадіоні у нього немає. З точки зору закону, виходить, що вболівальникам нав'язують такі умови придбання квитків на матч Україна – Португалія, які були б неможливими за умов конкуренції. А це вже має ознаки зловживання монопольним становищем", – написав Хмельницький у своєму блозі на сайті Цензор.нет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу (УАФ, колишня ФФУ) анулювала частину квитків на матч Україна – Португалія.

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Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Місце
Україна Київ
Теги
збірна Португалії з футболу Збірна України з футболу
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