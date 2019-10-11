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11 жовтня • оновлено в 23:38
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Україна – Литва: дивитися онлайн відео голів

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Збірна України з футболу впевнено розібралася з командою Литви у черговому матчі відбору до Євро-2020.

Команда Андрія Шевченка брала суперника на стадіоні "Металіст" в Харкові. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.

"Жовто-сині" володіли повною ігровою та територіальною перевагою. Після активного початку наші хлопці переключилися на позиційні атаки. Вони дали плоди на кінець півгодини гри.

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Чергові голи на свій рахунок у футболці національної збірної записав на свій рахунок Руслан Малиновський. Спочатку хавбек "Аталанти" красиво обігрався з Жуніором Мораесом і з семи метрів вразив ворота суперника.

А на 58-й хвилині Руслан реалізував удар зі штрафного.

Вашій увазі відео результативних дій футболістів.

Україна – Литва – 2:0

Голи: Малиновський, 29, 58

Як повідомляв OBOZREVATEL, стадіон в Харкові фантастично виконав гімн України перед матчем з Литвою.

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Теми
Євро-2020 Україна – Литва
Місце
Україна Харків
Тег
Збірна України з футболу
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