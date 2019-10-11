Україна – Литва: дивитися онлайн відео голів

Збірна України з футболу впевнено розібралася з командою Литви у черговому матчі відбору до Євро-2020.
Команда Андрія Шевченка брала суперника на стадіоні "Металіст" в Харкові. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.
"Жовто-сині" володіли повною ігровою та територіальною перевагою. Після активного початку наші хлопці переключилися на позиційні атаки. Вони дали плоди на кінець півгодини гри.
Чергові голи на свій рахунок у футболці національної збірної записав на свій рахунок Руслан Малиновський. Спочатку хавбек "Аталанти" красиво обігрався з Жуніором Мораесом і з семи метрів вразив ворота суперника.
А на 58-й хвилині Руслан реалізував удар зі штрафного.
Вашій увазі відео результативних дій футболістів.
Україна – Литва – 2:0
Голи: Малиновський, 29, 58
Як повідомляв OBOZREVATEL, стадіон в Харкові фантастично виконав гімн України перед матчем з Литвою.
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