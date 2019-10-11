Україна – Литва: дивитися онлайн огляд матчу

Збірна України з футболу здобула чергову перемогу у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи 2020 року.

У п'ятницю, 11 жовтня, команда Андрія Шевченка на своєму полі переграла Литву – 2:0.

Героєм зустрічі став хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський. На 29-й хвилині зустрічі він красиво обігрався з форвардом "Шахтаря" Жуніором Мораесом і вразив ворота суперників ударом з семи метрів.

Україна – Литва ФФУ

А під кінець години гри подвоїв перевагу "жовто-синіх" прямим ударом зі штрафного.

Вашій увазі огляд найцікавіших моментів гри на ОСК "Металіст".

Україна – Литва – 2:0

Голи: Малиновський, 29, 58

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко назвав негативну сторону гри своєї команди в матчі з Литвою.

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