Україна – Литва: дивитися онлайн огляд матчу

Збірна України з футболу здобула чергову перемогу у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи 2020 року.
У п'ятницю, 11 жовтня, команда Андрія Шевченка на своєму полі переграла Литву – 2:0.
Героєм зустрічі став хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський. На 29-й хвилині зустрічі він красиво обігрався з форвардом "Шахтаря" Жуніором Мораесом і вразив ворота суперників ударом з семи метрів.
Україна – Литва
ФФУ
А під кінець години гри подвоїв перевагу "жовто-синіх" прямим ударом зі штрафного.
Вашій увазі огляд найцікавіших моментів гри на ОСК "Металіст".
Україна – Литва – 2:0
Голи: Малиновський, 29, 58
Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко назвав негативну сторону гри своєї команди в матчі з Литвою.
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