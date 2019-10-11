Головна Новини
12 жовтня • оновлено в 02:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Україна – Литва: дивитися онлайн огляд матчу

Читати матеріал російською

Збірна України з футболу здобула чергову перемогу у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи 2020 року.

У п'ятницю, 11 жовтня, команда Андрія Шевченка на своєму полі переграла Литву – 2:0.

Героєм зустрічі став хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський. На 29-й хвилині зустрічі він красиво обігрався з форвардом "Шахтаря" Жуніором Мораесом і вразив ворота суперників ударом з семи метрів.

Україна – Литва

Україна – Литва

ФФУ

Новини
Україна – Португалія: продаж квитків на матч відбору Євро-2020 викликав серйозні розбірки

А під кінець години гри подвоїв перевагу "жовто-синіх" прямим ударом зі штрафного.

Вашій увазі огляд найцікавіших моментів гри на ОСК "Металіст".

Україна – Литва – 2:0

Голи: Малиновський, 29, 58

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко назвав негативну сторону гри своєї команди в матчі з Литвою.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Україна – Литва
Місце
Україна Харків
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel