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''Україна - найкраща країна в світі!'' Гравець "МанСіті" дав урок англійцям

5.5тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України та англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів місцевим фанатам про свою батьківщину.

"Ми подорожуємо зараз у кращу країну в світі!" - заявив англійцям Зінченко, демонструючи свій паспорт із тризубом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річний уродженець Радомишля в складі "городян" став чемпіоном Англії сезону 2017/2018.

Пізніше представники "Манчестер Сіті" спеціально прибули в Житомирську область, щоб привітати Зінченка.

Нагадаємо, що "МанСіті" в третьому турі Ліги чемпіонів зіграє з донецьким "Шахтарем". Поєдинок відбудеться 23 жовтня в Харкові на ОСК "Металіст". Напередодні Хосеп Гвардіола заявив, що Олександр зможе взяти участь у цьому поєдинку.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
Об'єкт
ФК Манчестер Сіті
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