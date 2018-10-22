''Україна - найкраща країна в світі!'' Гравець "МанСіті" дав урок англійцям

Півзахисник збірної України та англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів місцевим фанатам про свою батьківщину.

"Ми подорожуємо зараз у кращу країну в світі!" - заявив англійцям Зінченко, демонструючи свій паспорт із тризубом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річний уродженець Радомишля в складі "городян" став чемпіоном Англії сезону 2017/2018.

Пізніше представники "Манчестер Сіті" спеціально прибули в Житомирську область, щоб привітати Зінченка.

Нагадаємо, що "МанСіті" в третьому турі Ліги чемпіонів зіграє з донецьким "Шахтарем". Поєдинок відбудеться 23 жовтня в Харкові на ОСК "Металіст". Напередодні Хосеп Гвардіола заявив, що Олександр зможе взяти участь у цьому поєдинку.