Україна на останній хвилині вирвала вольову перемогу над Люксембургом у відборі Євро-2020

Збірна України з футболу вирвала важку перемогу над Люксембургом у другому турі відбору до чемпіонату Європи 2020 року.

На виїзді підопічні Андрія Шевченка у впертій боротьбі здобули три очки – 1:2, Забивши вирішальний м'яч на останніх секундах гри.

У порівнянні зі стартовою грою з португальцями наставник "жовто-синіх" зробив відразу п'ять змін у складі. Вперше в стартові 11 потрапив натуралізований бразильський форвард Жуніор Мораес. Крім того, наш тренер здивував включенням в старт гравця бельгійського "Гента" Романа Безуса.

Люксембург – Україна

Люксембург – Україна

Гості захопили ініціативу з перших хвилин зустрічі. Якщо проти чемпіонів Європи "жовто-сині" грали другим номером, то в матчі з одним з футбольних "карликів" про це не могло бути й мови. Українці домінували як територіально, так і у володінні м'ячем, однак довгий час до гострих моментів справа не доходила.

Лише на 32-й хвилині Малиновський заробив небезпечний штрафний, а Коноплянка зі стандарту ледь не влучив точно в "дев'ятку". Тут же Люксембург дивом не забиває, коли м'яч влучив у лежачого Пятова на лінії наших воріт, але вже через хвилину господарі вийшли вперед. Після прострілу справа і відскоку від Бутко Тюрпель заніс м'яч у сітку – 1:0.

Люксембург – Україна

Люксембург – Україна

Люксембург – Україна

Українцям вистачило п'яти хвилин, щоб відповісти своїм голом. Після шикарного закидання від Зінченка капітан "Динамо" Віктор Циганков опинився навпроти воротаря і пробив тому точно поміж ніг – 1:1.

Друга половина зустрічі почалася з небезпечного удару хавбека господарів Венсана Тілля, який метрів з 10 не влучив а дальній кут. На 54-й прохід Янсена завершився пострілом з меж штрафного майданчика, який впевнено взяв Пятов.

Люксембург – Україна

Люксембург – Україна

Люксембург – Україна

Українці продовжували тиснути на оборону господарів і на 63-й хвилині заробили небезпечний штрафний в 18 метрах від воріт, але Коноплянка знову трохи не влучив у ворота. Буквально тут же Шевченко випустив другого форварда, змінивши Безуса на Яремчука.

На 68-й хвилині Мораес зіграв в стінку з Циганковим, увірвався до штрафного майданчика і пробив в сантиметрах від штанги. Україна буквально "висіла" на воротах суперника, закривши того на його половині поля. На 79-й хвилині воротар люксембуржців витягнув з кута удар Коноплянки з 20 метрів.

Остання десятихвилинка перетворилася в штурм з боку збірної України, а на останній компенсованій хвилині Родрігес ударом головою вразив власні ворота – 1:2. Таким чином, українці здобули драматичну і вийшли на перше місце у відбірковій групі В.

Люксембург – Україна 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 34 Тюрпель, 1:1 – 40 Циганков, 1:2 – 90, автогол Родрігес.

Люксембург – Моріс, Карлсон, Мальгет, Шано, Янс, Баррейро, Мартінс Перейра, Тілль (Бенсі, 74), В.Тілль (Муч, 90), Родрігес, Тюрпель.

Україна – Пятов, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Бутко (Караваєв, 79; Буяльський, 87), Коноплянка, Циганков, Зінченко, Малиновський, Безус (Яремчук, 64), Мораес.

Попередження: Баррейро (45), Бурда (48), Шано (51), Мальгет (62), Бутко (63), Карлсон (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про проблеми, з якою зіткнувся в житті.

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