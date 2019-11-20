Україна на Євро-2020: як і де дістати квитки на матчі збірної

УЄФА відкриє другий етап продажу квитків на чемпіонат Європи з футболу-2020 1 грудня (перший етап пройшов влітку – з 12 червня по 12 липня). Старт третього етапу – в квітні.

Для того, щоб стати власником заповітного тікета необхідно зареєструватися на сайті УЄФА (або увійти через свій аккаунт в Google або Facebook) і подати заявку на конкретну гру. Крім себе, в заявку можна вписати ще трьох людей (їх імена можна буде поміняти, якщо хтось відмовиться).

Квитки продаються виключно на офіційному сайті УЄФА. При покупці з рук у перекупників існує величезна ймовірність придбати фальшивки, з якими неможливо буде потрапити на стадіон.

Після закриття вікна продажу квитків, УЄФА проводить електронну лотерею. Заявка може бути задоволена повністю, частково або взагалі не задоволена. Це стосується кількості матчів, і не впливає на число самих квитків, які ви замовили на матч. Тобто якщо було замовлено на 4-х персон, значить буде 4 квитки.

Пропуски поділені на три цінових рівня, в залежності від розташування місць

по центру

по кутах

за воротами.

Існують два типи квитків: перший передбачає похід на один матч. Другий називається "слідуй за командою" і в нього входить продаж пакетів на матчі конкретних збірних аж до фіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України встановила історичний рекорд у відборі Євро-2020.

14 жовтня в 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 "синьо-жовті" обіграли чемпіона континенту - команду Португалії - і з першого місця вийшли до фінальної частини турніру.

Після завершення відбору Україна автоматично потрапила в групу С. Матчі цього квартету пройдуть в двох європейських столицях – Амстердамі і Бухаресті.

Відомий також календар поєдинків групи С. Збірна України зіграє 14, 18 і 22 червня 2020 року.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!