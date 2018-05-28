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Україна - Марокко: прогноз букмекерів на товариський матч

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Збірна України з футболу вважається фаворитом товариського матчу з командою Марокко. Суперники зустрінуться в Женеві перед стартом чемпіонату світу 2018 року в Росії. "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Марокко. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Ставки на перемогу української збірної приймаються з коефіцієнтом 2,75. Цікаво, що показники на нічию і успіх африканської команди досягають однакового рівня - 2, 87. При цьому аналітики впевнені в тому, що гра вийде невидовищній. Ставки на те, що в грі буде забито не більше двох м'ячів, можна зробити з коефіцієнтом 1,40.

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Відзначимо, що на чемпіонаті світу в Росії марокканці виступлять в одній групі з Іраном, Португалією і Іспанією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольні фанати побоюються їхати в Росію на чемпіонат світу з футболу.

Місце
ШвейцаріяЖенева
Об'єкт
збірна України з футболу
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