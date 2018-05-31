Україна - Марокко: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна України з футболу у четвер, 31 травня, проведе товариський матч з учасником чемпіонату світу-2018 Марокко. Команда Андрія Шевченка зустрінеться з представником Африки на стадіоні "Стад де Женев" у Швейцарії.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Марокко. Початок гри - о 21:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА - МАРОККО

Побачити поєдинок можна буде в ефірі загальнонаціонального телеканалу "Україна".

Крім того, пряма трансляція з Женеви запланована на спеціалізованому "Футбол 1". Тут показ зустрічі супроводжуватиметься традиційною аналітичною студією за участю аналітиків та експертів.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА - МАРОККО

Букмекери наають досить явну перевагу в цій грі учаснику чемпіонату світу в Росії. Ставки на перемогу збірної Марокко приймаються з коефіцієнтом 2,40.

Нічия оцінюється котируванням 2,80. А на успіх збірної Андрія Шевченка показник досягає рівня 3,40.

ФФУ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

- Очевидно, у нас різні цілі. Марокко готується до чемпіонату світу, і я не знаю, яке завдання поставить перед своїми підопічними в завтрашньому матчі головний тренер марокканців. Ми ж готуємося на вересень. У нас є дві товариські зустрічі, які, перш за все, допоможуть згадати принципи гри, які ми сповідуємо, відновити структуру, знову зіграти разом, адже цього року команда провела небагато матчів.

Ерве Ренар, головний тренер збірної Марокко:

- Ми готові до матчу. У нас дуже хороша команда, яка за два тижні стане ще кращою. У матчі з Україною ми будемо використовувати дві тактичні схеми. Пишаюся країною. Щасливий, що через 20 років Марокко знову зіграє на чемпіонаті світу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: П'ятов - Соболь, Бурда, Шабанов, Бутко, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Коноплянка, Марлос, Селезньов

Марокко: Мохамед - Дірар, Бенатія, Саїсс, Хакімі, Ель-Ахмаді, Буссуфа, Беланда, Зієш, Амбрабат, Бутаїб

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко виступив із різким зверненням на адресу своїх підопічних.