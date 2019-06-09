Україна – Люксембург: букмекери назвали підсумковий рахунок матчу кваліфікації Євро-2020

Букмекерські контори абсолютно впевнені в перемозі збірної України по футболу в майбутньому матчі 4-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти команди Люксембургу.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Люксембурга. Початок - 10 червня, в понеділок, о 21:45.

Ставки на перемогу української збірної приймаються з коефіцієнтом 1,10. Показники на успіх гостей досягають рівня 23. А котирування на нічийний результат рівні показника 9,50.

На думку аналітиків, найбільш імовірний підсумковий рахунок 2:0. На це можна поставити з показником 5,00.

Нагадаємо, що перед третім туром Україна займає першу строчку в квінтеті B.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "синьо-жовті" в першому турі відбору на Євро-2020 зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, в другому на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1), а в третьому з рахунком 5:0 принизили Сербію.

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