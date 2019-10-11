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11 жовтня • оновлено в 13:30
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Україна — Литва: дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

7.4т Читати матеріал російською

Для збірної України настають ключові матчі відбору Євро-2020, і після гри з Литвою у п'ятницю, 11 жовтня, саме "синьо-жовті" можуть першими з групи вийти на ЧЄ.

Перемога над Литвою фактично "закріплює" Україну на лідерських позиціях групи В, що гарантує нам путівку на Євро. Тому команда Андрія Шевченка налаштовується на найважливіший матч відбору, де повинна впевнено переграти аутсайдера групи. Адже литовці приїхали до Харкова в ослабленому складі та в обмежених кадрових умовах не зможуть показати свій максимум.

Україна не повинна зазнавати труднощів у матчі з Литвою

Україна не повинна зазнавати труднощів у матчі з Литвою

dynamo.kiev.ua

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Литва, який розпочнеться 11 жовтня о 21:45.

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — ЛИТВА

Кваліфікація Євро-2020. Група В

Харків. ОСК "Металіст". 21.45

Головний арбітр: Харальд Лехнер (Австрія)

Україна — Литва — 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА — ЛИТВА

В Україні матч покажуть одразу два телеканали ТРК "Україна" і "Футбол 1". В інтернеті гру можна буде подивитися в ефірі російського ТК "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА — ЛИТВА

Авторитетні букмекерські контори майже не сумніваються у перемозі "синьо-жовтих", видаючи коефіцієнт 1,05. Нічия оцінюється дуже високим показником — 12, а поразка українців, на погляд букмекерів, і взагалі малоймовірна — на це дають цифри 41.

ХТО РОЗСУДИТЬ УКРАЇНУ ЛИТВУ

Матч у Харкові обслуговуватиме австрійська бригада арбітрів. Головний рефері — 37-річний Харальд Лехнер, який за свою кар'єру вже тричі перетинався з Україною. Допомагати Лехнеру на лініях будуть Андреас Хайденрайх і Максиміліан Колбіч. Обов'язки четвертого судді візьме на себе Александер Харк.

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СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ УКРАЇНА ЛИТВА

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України

"У команди, однозначно, є впевненість. І дуже важливо домогтися позитивного результату. За всієї поваги до Литви, ми граємо вдома і хочемо виграти. У нас великі цілі, також прагнемо показати хороший футбол".

"Я не згоден, що перемога над Литвою дасть нам вихід на Євро-2020. Ми повинні в кожному матчі грати на певному рівні. Й інші варіанти будуть завжди, поки ми остаточно не вирішимо своє завдання. На кожен матч маємо налаштовуватися тільки на перемогу".

Андрій Шевченко (праворуч) і Андрій Ярмоленко

Андрій Шевченко (праворуч) і Андрій Ярмоленко

dynamo.kiev.ua

Вальдас Урбонас, головний тренер збірної Литви

"Нас чекає важлива гра, хоч команди вирішуватимуть різні завдання. Звичайно, наша мета на завтра — взяти очки, і нас влаштує будь-який позитивний результат. Я б хотів зробити висновки з минулої зустрічі з Україною і завтра не повторювати помилок, яких ми допустили у Вільнюсі".

"Шкода, що підготовку до завтрашнього матчу порушили травми деяких наших провідних футболістів. Завтра не зіграють Щеткус, Зубас, Черних, Кукліс, Петравічус, Паленіс. Але, з іншого боку, це прекрасна можливість для інших виконавців проявити себе".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна (4-1-2-3): П’ятов — Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко — Степаненко — Малиновський, Марлос — Ярмоленко, Яремчук, Коноплянка

Литва (4-1-4-1): Барткус — Воробйовас, Клімавічюс, Гірдваніус, Міколюнас — Сімкус — Голубікас, Матулевічус, Зулпа, Вербікас — Лаукземіс

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Теми
Євро-2020 Україна – Литва
Особи
Андрій Шевченко Андрій Пятов Руслан Малиновський Олександр Зінченко Євген Коноплянка Андрій Ярмоленко
Місце
Україна Харків
Тег
Збірна України з футболу
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