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6 жовтня • оновлено в 17:51
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Україна - Литва: де дивитися ключовий матч відбору Євро-2020 - розклад трансляцій

12.7т Читати матеріал російською

Збірна України з футболу в п'ятницю, 11 жовтня, проведе черговий матч відбіркового турніру до Євро-2020. У Харкові підопічні Андрія Шевченка битимуться з командою Литви.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва. Початок – о 21:45 за київським часом.

Україна - Литва: де дивитися ключовий матч відбору Євро-2020 - розклад трансляцій

Побачити ключову зустріч "жовто-синіх", перемога в якій може гарантувати вихід у фінальну частину чемпіонату Європи, можна буде на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, пряму трансляцію з першої столиці проведе спеціалізований канал "Футбол 1". Тут показ поєдинку буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Також матч українців і литовців покаже російський мовник "Матч! Футбол 2".

Україна - Литва: де дивитися ключовий матч відбору Євро-2020 - розклад трансляцій

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Шевченко несподівано змінив склад збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня зустріч у Вільнюсі між цими ж збірними завершилася в нашу користь (3: ).

Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Україна – Литва" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Україна – Литва Євро-2020
Місце
Україна Харків
Тег
Збірна України з футболу
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Туан Фам
Туан Фам
Матч ТВ? Прямо из Харькова? Ох же и наслушаются их зрители песен про их президента :))) Путингу впору внести отдельный пункт в минские соглашения - запретить украинскими фанам петь песТню про ПТН-ХЛО )))
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