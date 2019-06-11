Україна - Італія: відео переможного голу на ЧС із футболу U-20

Молодіжна збірна України з футболу здобула неймовірну перемогу в півфіналі чемпіонату світу U-20. Єдиний і вирішальний гол у матчі проти Італії забив динамівець Сергій Булеца.

Сергій Булеца

Уродженець Закарпаття на 64-й хвилині ефектним ударом з 11-метрової позначки замкнув фланговий простріл Коноплі OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що на молодіжному чемпіонаті з футболу збірна України, зламавши опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювала путівку в 1/8 фіналу турніру, де в першому раунді плей-офф без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1.

У чвертьфіналі команда Олександра Петракова, обігравши Колумбію (1:0), вперше в своїй історії вийшла в півфінал мундіалю.

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