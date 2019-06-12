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Україна - Італія: огляд півфіналу ЧС з футболу U-20

Україна - Італія: огляд півфіналу ЧС з футболу U-20
Наші футболісти чудово проявили себе в битві нервів
9.1тЧитати матеріал російською

Молодіжна збірна України в драматичному півфіналі чемпіонату світу U-20 обіграла однолітків із команди Італії.

Матч пройшов у невисокому темпі і з перевагою італійців, але нашим футболістам вдалося забити необхідний гол. Останні секунди стали справжнім трилером. Україна пропустила гол, але рефері його скасував, після перегляду VAR.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам кращі моменти цієї історичної перемоги.

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"Думав, що не вистоїмо": тренер збірної України прокоментував перемогу над Італією

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення бразильського арбітра Рафаеля Клауса скасувати гол збірної Італії в ворота України викликала бурхливе обурення в італійської преси.

Відомий журналіст Танкреді Палміері назвав подію в півфіналі молодіжного чемпіонату світу з футболу справжньою ганьбою.

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Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Носова Гузалия
Носова Гузалия
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