Україна - Італія: огляд півфіналу ЧС з футболу U-20

Молодіжна збірна України в драматичному півфіналі чемпіонату світу U-20 обіграла однолітків із команди Італії.

Матч пройшов у невисокому темпі і з перевагою італійців, але нашим футболістам вдалося забити необхідний гол. Останні секунди стали справжнім трилером. Україна пропустила гол, але рефері його скасував, після перегляду VAR.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам кращі моменти цієї історичної перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення бразильського арбітра Рафаеля Клауса скасувати гол збірної Італії в ворота України викликала бурхливе обурення в італійської преси.

Відомий журналіст Танкреді Палміері назвав подію в півфіналі молодіжного чемпіонату світу з футболу справжньою ганьбою.

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