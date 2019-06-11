Україна – Італія: результат півфіналу ЧС з футболу U-20

На чемпіонаті світу у Польщі молодіжна збірна України з футболу у вівторок, 11 червня, у битві за путівку у фінал турніру боролися з італійцями.

"Жовто-сині" відчували серйозні кадрові труднощі перед історичною грою. У чвертьфінальній грі з Колумбією дивом уникнув перелому ноги лідер команди — захисник Денис Попов. Незважаючи на свою позицію, іменний київський динамівець є одним із кращих бомбардирів збірної на турнірі (3 голи).

збірна України U-20

Крім того, Петраков не зможе розраховувати на іншого представника столичного клубу — півзахисника Георгія Цітаїшвілі. У нього перебір жовтих карток. Водночас повернувся у розташування команди зоряний воротар Андрій Лунін.

ЧС-2019. U-20

Півфінал

Україна — Італія – 1:0

Гол: Булеца, 65

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео страшної травми лідера молодіжної збірної України Дениса Попова у чвертьфіналі мундіалю-2019.

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