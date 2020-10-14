Україна – Іспанія: відеоогляд сенсаційного матчу Ліги націй

Збірна України у вівторок, 13 жовтня, вперше в історії обіграла команду Іспанії.

Поєдинок в рамках 4-го туру Ліги націй УЄФА завершився з сенсаційним рахунком 1:0.

Наші футболісти більшу частину часу провели в захисті, однак змогли на 100% використати рідкий гольовий момент. Віктор Циганков, який вийшов на заміну, після пасу Андрія Ярмоленка забив розкішний м'яч.

Важливу роль у перемозі зіграв Георгій Бущан. Голкіпер національної команди зміг зробити 8 сейвів. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд поєдинку.

Україна – Іспанія 1: 0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 76 Циганков.

Україна – Бущан, Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Циганков, 65), Яремчук.

Іспанія – Де Хеа, Регілон, Рамос, Пау Торрес, Навас, Родрі, Меріно (Себальос, 46), Фаті (Ферран Торрес, 58), Каналес (Ольмо, 73), Траоре, Родріго (Ойарсабаль, 58).

Як повідомляв OBOZREVATEL, після гри Циганков відмовився вважати себе героєм, а Андрій Шевченко дав відвертий коментар.