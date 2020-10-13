Україна – Іспанія: прогноз на матч

У вівторок, 13 жовтня стадіон НСК "Олімпійський" знову гостинно прийматиме вболівальників, які прагнуть несамовито підтримати нашу національну команду в поєдинку 4 туру Ліги націй, де до нас завітає лідер квартету D – національна збірна Іспанії. Але збірна України вже довела, що вміє відбирати очки в грандів. Про те, що іспанцям в Києві буде непросто говорять і прогнози аналітиків Parimatch.

Після справжньої битви з німцями за підтримки майже 20 тисяч вболівальників, підопічні Андрія Шевченко зіграють з "Червоною Фурією", якій ми прикро поступилися в Мадриді трохи більше місяця тому. І якщо тоді іспанцям протистояв фактично основний склад нашої збірної, то цього разу не допоможуть команді одразу три ключових гравця в центрі поля – Олександр Зінченко, Тарас Степаненко та Руслан Маліновський. В перших двох проблеми зі здоров’ям, а останній через перебір карток не зможе допомогти команді поквитатися за результат попередньої зустрічі.

Не в найкращій ігровій формі перебуває і наш капітан – Андрій Ярмоленко. Не вистачає взаєморозуміння гравцям лінії атаки. Із позитивних моментів слід відзначити чудову гру Георгія Бущана в матчі з Німеччиною та самовіддачу пари наших молодих центральних захисників Віталія Миколенко та Іллі Забарного. Можна не сумніватися, що ті, хто отримає місце у складі, будуть заряджені на перемогу по максимуму і зроблять все, щоб проявити себе у такому важливому матчі.

Щодо іспанців, то вони мінімально переграли збірну Швейцарії у 3 турі. При цьому підопічні Луіса Енріке володіли м’ячем 60% ігрового часу, але велику кількість гольових моментів створити не змогли. Така низька результативність іспанців нам на руку, до того ж, наші шанси забити у цій грі доволі високі – 59%.

Очевидно, що на іспанців очікує "теплий" прийом трибун НСК "Олімпійський". І це тільки додасть команді Андрія Шевченко мотивації та віри у власні сили, щоб загострити інтригу в боротьбі за лідерство у групі.