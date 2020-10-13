Україна забила розкішний переможний гол Іспанії в Лізі націй. Відео

Максим Іншаков Футбол 23:46, 13.10.2020 Оновлено: 00:37, 14.10.2020

Збірна України з футболу здобула сенсаційну перемогу в матчі 4-го туру Ліги націй УЄФА проти команди Іспанії.

Рахунок у поєдинку на НСК "Олімпійський" було відкрито на 76-й хвилині. Віктор Циганков, який вийшов на заміну на 10 хвилин раніше, отримав розрізний пас від Ярмоленка й виконав фантастичний обвідний удар чітко в рамку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підопічні Шевченка обіграли Швейцарію (2:1), розгромно поступилися Іспанії (0:4) і не змогли вирвати нічию з Німеччиною (1:2).

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