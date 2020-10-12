Україна – Іспанія: названо фаворита матчу Ліги націй

Збірна України є явним аутсайдером домашнього матчу четвертого туру Ліги націй проти Іспанії, який відбудеться у вівторок, 13 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві.

Спортивні аналітики оцінили ймовірність перемоги гостей котируванням 1,33-1,36, нічию – 5,25-5,50, а на успіх нашої національної команди можна поставити за 7,50-8,00. Коефіцієнт на те, що підопічні Андрія Шевченка не програють цей поєдинок, дорівнює 3,00-3,25.

Нагадаємо, що наші суперники лідирують у групі 4 дивізіону A Ліги націй, набравши 7 очок у трьох стартових турах. Україна йде на третій позиції з трьома балами після перемоги над Швейцарією (2:1) і поразок від Іспанії (0:4) та Німеччини (1:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, наша команда отримала результати тестів на коронавірус перед матчем Ліги націй, який відбудеться у вівторок, 13 жовтня.