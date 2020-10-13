Уперше в історії: Україна сенсаційно обіграла Іспанію в Лізі націй

Збірна України з футболу в 4-му турі Ліги націй сенсаційно обіграла команду Іспанії. Поєдинок на НСК "Олімпійський" у Києві завершився з рахунком 1:0, водночас до гри коефіцієнт на нашу перемогу досягав 7.

Після успішного результату українську дружину привітав президент України Володимир Зеленський.

Збірна України вирішила сьогодні зіграти ще глибше, ніж із німцями. Шапаренко розташовувався найближче до Яремчука, а Зубков і Ярмоленко здебільшого оборонялися.

Несподівано вдало розпочали українці, кілька разів тікаючи в контратаки, але так і не дійшовши до воріт де Хеа.

Ближче до 16-ї хвилини гості почали перехоплювати ініціативу, створивши поспіль три найнебезпечніших моменти. Лише феноменальна реакція Бущана врятувала Україну від гола.

Іспанці продовжували насідати на наші ворота. Удар Серхіо Рамоса зі штрафного голкіпер "Динамо" з величезним зусиллям витягнув із дев'ятки. Після перших пів години гри було 0:6 за моментами.

Україна повністю забула про напад. "Синьо-жовтій" команді ніяк не вдавалося вийти на чужу половину поля.

Володіння м'ячем – 74 на 26 відсотків. Наша команда намагалася виходити з оборони довгими закидами на фланги або на Яремчука, але без особливого успіху.

На лівому фланзі Адама Траоре однозначно перевершував Едуарда Соболя. Вінгер "Вулверхемптона" був одним із найактивніших гравців у складі гостей. За весь перший тайм ми лише один раз змогли дійти до штрафної іспанців, але водночас уперше за п'ять матчів Ліги націй не пропустили

Початок другого тайму був за господарями. Зубков зміг опинитися сам на сам перед воротарем, але пробив не найкращим чином. Водночас арбітр, нехай і помилково, зафіксував офсайд.

До 63-ї хвилини Іспанія повернула собі контроль над грою і Родрі дальнім ударом ледь не відкрив рахунок. Шевченко відреагував на втрату "потужності", випустивши Коваленка й Циганкова.

Кілька разів підопічні Шевченка починали контратаки, але бездумні паси нівелювали всі спроби.

Гравці з Іспанії все гостріше й гостріше працювали біля українських воріт, але в підсумку пропустили гол першими.

Свіжий Циганков, отримавши розрізну передачу від Ярмоленка, на швидкості втік від захисника й точно пробив у ворота – 1:0.

На останніх хвилинах футболісти Луїса Енріке влаштували штурм, але так і не змогли зрівняти рахунок.

Тож після чотирьох зіграних турів у Лізі націй підопічні Андрія Шевченка посідають 3-тє місце у своїй групі.

Україна – Іспанія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 76 Циганков.

Україна – Бущан, Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Циганков, 65), Яремчук.

Іспанія – Де Хеа, Регілон, Рамос, Пау Торрес, Навас, Родрі, Меріно (Себальос, 46), Фаті (Ферран Торрес, 58), Каналес (Ольмо, 73), Траоре, Родріго (Ойарсабаль, 58).

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 2-го туру між Україною та Іспанією завершився розгромною поразкою наших футболістів (0:4). У суботу в 3-му турі Ліги націй Україна не змогла вирвати нічию з Німеччиною (1:2). 7 жовтня "синьо-жовті" в товариському матчі програли 1:7 Франції, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії.