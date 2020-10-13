Україна – Іспанія: дивитися онлайн трансляцію матчу Ліги націй

Збірна України з футболу у вівторок, 13 жовтня, проведе четвертий матч групи 4 дивізіону А Ліги націй.

Команда Андрія Шевченка буде протистояти триразовим чемпіонам Європи іспанцям. Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" за присутності глядачів, які зможуть заповнити 30% арени.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Іспанія. Час початку – 21:45.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ІСПАНІЯ

Побачити гру можна буде завдяки трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна". Також поєдинок буде показано в прямому ефірі спеціалізованого "Футбол 1", який запропонує глядачам традиційну аналітичну студію.

Крім того, трансляцію з Києва проведуть російські "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНІ – ІСПАНІЯ

Фаворитом гри на "Олімпійському" вважається іспанська команда, ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,36.

Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх господарів поля досягають рівня 7,50.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч буде бригада арбітрів з Польщі, яку очолить Павєл Гіль.

Допомагати йому будуть лайнсмени Конрад Сапела та Марцин Борковські. Роль четвертого рефері виконає Павло Рачковські.

Андрій Шевченко відзначив тактику збірної Іспанії. УАФ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Багато чого буде залежати від того, в якому стані будуть знаходитися футболісти. Тому що ми будемо витрачати набагато більше енергії. Іспанія – одна з найкращих команд світу. Вона дуже високо пресингує і не дає спокійно розігрувати м'яч. Думаю, тренер збірної Іспанії розуміє, в якому стані знаходиться наша команда, знає, що у нас немає 8-9 гравців основного складу.

Луїс Енріке, головний тренер збірної Іспанії:

– Ми, як і всі інші, зазвичай оцінюємо кожну команду окремо, аналізуємо певних футболістів, тому можу сказати, що Україна – цікавий колектив, який зберігає вірність своїй манері гри і дотримується певних принципів. Саме це допомагає команді досягати своїх цілей.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Миколенко, Михайличенко – Харатін, Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Марлос – Яремчук

Іспанія: Де Хеа – Навас, Рамос, Пау Торрес, Гайя – Бускетс, Меріно – Ферран Торрес, Ольмо, Фаті – Оярсабаль

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Іспанці лідирують в групі, маючи в активі сім очок. Українці розташувалися на третьому рядку, набравши три пункти.

Іспанія лідирує в групі 4 дивізіону А Ліги націй

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди зустрічалися одна з одною шість разів. Українці в них змогли лише одного разу не програти, а в останніх чотирьох матчах поступилися із загальним рахунком 0:10.

Остання гра пройшла у вересні в Мадриді, де Іспанія виграла 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав головну мету команди у Лізі націй.