Україна – Іспанія: дивитися онлайн трансляцію матчу Ліги націй

Збірна України з футболу у вівторок, 13 жовтня, проведе четвертий матч групи 4 дивізіону А Ліги націй.

Команда Андрія Шевченка буде протистояти триразовим чемпіонам Європи іспанцям. Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" за присутності глядачів, які зможуть заповнити 30% арени.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Іспанія. Час початку – 21:45.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ІСПАНІЯ

Побачити гру можна буде завдяки трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна". Також поєдинок буде показано в прямому ефірі спеціалізованого "Футбол 1", який запропонує глядачам традиційну аналітичну студію.

Крім того, трансляцію з Києва проведуть російські "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНІ – ІСПАНІЯ

Фаворитом гри на "Олімпійському" вважається іспанська команда, ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,36.

Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх господарів поля досягають рівня 7,50.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч буде бригада арбітрів з Польщі, яку очолить Павєл Гіль.

Допомагати йому будуть лайнсмени Конрад Сапела та Марцин Борковські. Роль четвертого рефері виконає Павло Рачковські.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Багато чого буде залежати від того, в якому стані будуть знаходитися футболісти. Тому що ми будемо витрачати набагато більше енергії. Іспанія – одна з найкращих команд світу. Вона дуже високо пресингує і не дає спокійно розігрувати м'яч. Думаю, тренер збірної Іспанії розуміє, в якому стані знаходиться наша команда, знає, що у нас немає 8-9 гравців основного складу.

Луїс Енріке, головний тренер збірної Іспанії:

– Ми, як і всі інші, зазвичай оцінюємо кожну команду окремо, аналізуємо певних футболістів, тому можу сказати, що Україна – цікавий колектив, який зберігає вірність своїй манері гри і дотримується певних принципів. Саме це допомагає команді досягати своїх цілей.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Миколенко, Михайличенко – Харатін, Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Марлос – Яремчук

Іспанія: Де Хеа – Навас, Рамос, Пау Торрес, Гайя – Бускетс, Меріно – Ферран Торрес, Ольмо, Фаті – Оярсабаль

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Іспанці лідирують в групі, маючи в активі сім очок. Українці розташувалися на третьому рядку, набравши три пункти.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди зустрічалися одна з одною шість разів. Українці в них змогли лише одного разу не програти, а в останніх чотирьох матчах поступилися із загальним рахунком 0:10.

Остання гра пройшла у вересні в Мадриді, де Іспанія виграла 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав головну мету команди у Лізі націй.