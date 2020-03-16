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16 березня • оновлено в 13:25
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Україна і ще п'ять країн: стало відомо, де ще не скасували футбол

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Українська Премєр-ліга увійшла у число шести національних чемпіонатів в Європі, що не були припинені через пандемію коронавіруса.

Про це повідомляє іспанська Marca.

В Європі тільки в шести країнах не зупинили футбол

В Європі тільки в шести країнах не зупинили футбол

upl.ua

Більшість європейських і світових футбольних чемпіонатів зупинили свою діяльність, однак в шести країнах Європи матчі тривають. Так, на минулих вихідних проходили ігри в Україні, Білорусі, Росії, Туреччині, Угорщині та Сербії. Це останні європейські чемпіонати, які ще офіційно не зупинені.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
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