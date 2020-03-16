Україна і ще п'ять країн: стало відомо, де ще не скасували футбол

Українська Премєр-ліга увійшла у число шести національних чемпіонатів в Європі, що не були припинені через пандемію коронавіруса.

Про це повідомляє іспанська Marca.

В Європі тільки в шести країнах не зупинили футбол upl.ua

Більшість європейських і світових футбольних чемпіонатів зупинили свою діяльність, однак в шести країнах Європи матчі тривають. Так, на минулих вихідних проходили ігри в Україні, Білорусі, Росії, Туреччині, Угорщині та Сербії. Це останні європейські чемпіонати, які ще офіційно не зупинені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

очікується, що у вівторок УЄФА перенесе Євро-2020 і змусить всі національні федерації припинити свої турніри.

в УПЛ розповіли, які кроки зробить керівництво чемпіонату в ситуації з коронавірусом.

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