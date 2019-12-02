Україна – Франція: товариський матч під питанням

Товариський матч між збірними України та Франції, який заплановано на 27 березня 2020 року, офіційно ще не затверджений.

Як повідомляє агентство leparisien, незважаючи на досягнення попередньої домовленості між наставниками збірних України та Франції Андрієм Шевченком і Дідьє Дешамом, голова Федерації футболу Франції (ФФФ) Ноель Ле Гре назвав "передчасними" висновки про угоду між двома сторонами, оскільки ще не розглядав це питання особисто.

Матч Україна - Франція Аргумент

Очікується, що французька сторона все ж прийме пропозицію України, оскільки відчуває труднощі з пошуком суперників для проведення товариських поєдинків у рамках підготовки до Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бельгія відмовилася від виставкового матчу з Францією через страх поразки.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!