Головна Новини
3 грудня • оновлено в 06:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Україна – Франція: товариський матч під питанням

2.8т
Читати матеріал російською

Товариський матч між збірними України та Франції, який заплановано на 27 березня 2020 року, офіційно ще не затверджений.

Як повідомляє агентство leparisien, незважаючи на досягнення попередньої домовленості між наставниками збірних України та Франції Андрієм Шевченком і Дідьє Дешамом, голова Федерації футболу Франції (ФФФ) Ноель Ле Гре назвав "передчасними" висновки про угоду між двома сторонами, оскільки ще не розглядав це питання особисто.

Матч Україна - Франція

Матч Україна - Франція

Аргумент

Новини
Став відомий календар збірної України на Євро-2020

Очікується, що французька сторона все ж прийме пропозицію України, оскільки відчуває труднощі з пошуком суперників для проведення товариських поєдинків у рамках підготовки до Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бельгія відмовилася від виставкового матчу з Францією через страх поразки.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Особи
Андрій Шевченко Дідьє Дешам
Теги
Збірна Франції з футболу Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги