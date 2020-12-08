Україна дізналася суперників у відборі на ЧС-2022: спортивні підсумки 7 грудня

Найсильніша людина планети Олексій Новиков висловився про війну на Донбасі, а збірна України з футболу дізналася суперників у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

Крім того, в Москві на 12 років засудили колишнього українського футболіста Василя Василенка.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 7 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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