На початку кваліфікації Євро-2020 майже не було сумнівів, що ключовим матчем для України буде одна з фінальних ігор — проти Португалії або Сербії. Але в підсумку на першому плані стоїть зустріч із Литвою.

Так, вже після найближчого матчу Україна не на 100, але на 99 відсотків може оформити путівку на чемпіонат Європи. Однак сценаріїв для нашої збірної все ще багато, і кінцівка може бути дуже спекотною!

OBOZREVATEL розглядає, що саме чекає збірну України після матчу з Литвою і коли ж "синьо-жовтим" можна святкувати вихід на Євро.

Нинішнє становище збірної України у відбірковій групі

Решту матчів групи В

Україна: Литва (д), Португалія (д), Сербія (г)

Португалія: Люксембург (д), Україна (г), Литва (д), Люксембург (г)

Сербія: Литва (г), Люксембург (д), Україна (д)

Перемога дуже солодка, але попереду ще Португалія

Найбільш імовірно, що перебуваючи на ходу, Україна в рідних стінах впорається з грою із аутсайдером групи. А коли на кону — путівка на Євро, то й поготів.

Збірна України перед одним із матчів відбору Євро-2020 ffu.ua

Тому в майбутньому турі відбору насамперед очікується зміцнення позицій лідерів — України та Португалії, яка, очевидно, обіграє вдома Люксембург. І далі все підходить до очної зустрічі українців і португальців. Навіть нічия в цьому матчі на 100 відсотків виводить нас на Євро, залишається питання — з якого місця. Поразка ж відкладає вирішення питання виходу до ЧЄ на візит до Белграда...

Сама ж перемога над Литвою, скажімо, майже повністю відкриває перед нами дорогу на чемпіонат Європи. Залишається тільки увійти в них, вдало зігравши з Португалією. І остання гра з Сербією перетворитися для нас на формальність.

Нічия не смертельна, але дуже плутає карти

Навіть якщо Україна раптом оступиться у матчі з Литвою, граючи в нічию, то впритул підпустить до себе Португалію. У такому випадку розклади для команди Шевченка загалом похмурі. Адже бажано хоч раз когось перемогти, щоб до останнього туру закривати всі питання.

У домашньому матчі Україна розгромила Сербію — 5: 0 ffu.ua

За такого сценарію, якщо ми розпишемо нічию з Литвою у Харкові, дорога на Євро проходитиме для України "над прірвою". Хоча навіть дві нічиї — із португальцями і в Белграді з сербами — виведуть нас на Євро (але з другого місця). Водночас існує ймовірність, що в Сербії українці можуть навіть дозволити собі поразку не більше 0:5. Тоді у нас із цією збірною буде рівність очок, але перевага в особистих зустрічах — домашня перемога у Львові 5:0. Однак це за умови, якщо Португалія не програє вдома, і якщо самі серби до гри з Україною будуть всіх перемагати. Розклад досить заплутаний і майже нереальний.

Поразка зробить кінцівку дуже спекотною

Зовсім малоймовірно, але теоретично можливо — Україна програє Литві. В такому випадку Португалія (якщо переможе Люксембург) наближається до нас на відстань двох очок і приєднується до боротьби за перше місце в групі. Нам же за такого сценарію у наступному турі в Києві треба обігравати Португалію, щоб спокійно їхати до Белграда без потреби вигравати у Сербії (тут, знову ж таки, можна буде і програти не більше 0:5).

Але якщо після поразки від Литви ми не перемагаємо у Португалії, підтвердяться найгірші очікування — гра з Сербією стане вирішальною. У такому випадку нам зовсім не можна буде програвати сербам, влаштує тільки нічия. Правда, весь цей розклад будується на максимальних результатах самої Сербії у матчах із Литвою та Люксембургом. Якщо ж балканці хоч раз навіть мінімально втратять очки, боротьба буде закінчена — на Євро поїдуть Україна і Португалія.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!