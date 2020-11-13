Угорщина вирвала путівку на Євро-2020, програючи на 88-й хвилині. Відео

Збірна Угорщини забезпечила собі участь в Євро-2020, яке відбудеться влітку 2021, здійснивши фантастичний камбек в кінцівці домашнього фіналу плей-оф проти Ісландії.

Гості відкрили рахунок на 11-й хвилині матчу, зусиллями своєї головної зірки Гілфі Сігурдссона, який вразив ворота після удару зі штрафного. Голкіпер угорців Петер Гулачі допустив безглузду помилку, спробувавши намертво забрати м'яч, проте той вислизнув у нього з рук і опинився за лінією.

Після цього господарі почали активно тиснути на суперників, а Ісландія, перейшовши на гру другим номером, проводила небезпечні контратаки. В останній десятихвилинці основного часу гості мали відмінний шанс для того, щоб подвоїти перевагу, однак їхній нападник не зумів відправити м'яч у сітку порожніх воріт після флангового прострілу.

На 88-й хвилині буквально в наступній атаці Угорщині вдалося зрівняти рахунок у поєдинку. Натуралізований перед стартом плей-оф за вихід на Євро-2020 Лоїк Него скористався метушнею в штрафному майданчику ісландців і з близької відстані переграв голкіпера.

Вже у компенсований час гості пішли вперед, але не зуміли реалізувати небезпечний момент, після чого почалася вирішальна контратака в матчі. Один з лідерів угорської команди Домінік Собослай протягнув м'яч, отримавши його в центрі поля, а потім вразив ворота суперників дальнім ударом від штанги.

Угорщина потрапила в групу F, де її суперниками стануть Франція, Німеччина і Португалія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначився останній суперник збірної України у груповому турнірі Євро-2020.