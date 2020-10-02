УЄФА звернувся до фанатів "Динамо", згадавши легендарний розгром "Барселони"

УЄФА вирішив підбадьорити вболівальників київського "Динамо", яке за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів потрапило у складну групу з "Барселоною", "Ювентусом" і "Ференцварошем".

На офіційному акаунті організації в Twitter з'явився короткий огляд легендарного поєдинку на "Камп Ноу", в якому українська команда розгромила каталонський клуб з рахунком 4:0. Тоді хет-трик на свій рахунок записав Андрій Шевченко, а Сергій Ребров забив четвертий гол у поєдинку.

"В якості мотивації для фанів "Динамо" нагадуємо, що було в 1997 році", – підписано відео.

Нагадаємо, що в сезоні 1997/98 кияни також потрапили в одну групу ЛЧ з "Барселоною" і розгромили її із загальним рахунком 7:0 (3:0 в Україні та 4:0 в Іспанії). Тоді українська команда під керівництвом Валерія Лобановського дійшла до чвертьфіналу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу Огнен Вукоєвич і президент клубу Ігор Суркіс оцінили результати жеребкування Ліги чемпіонів.