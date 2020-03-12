УЄФА зробив заяву про перенесення Євро-2020 та призупинення єврокубків

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявив, що у вівторок, 17 березня, буде прийнято рішення про дії організації у відповідь на поширення коронавірусу.

"Внаслідок останніх подій, пов'язаних з поширенням COVID-19 по всій Європі та рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) визнати епідемію пандемією, УЄФА запрошує 55 асоціацій членів, голів асоціацій європейських клубів і ліг і представників профспілки футболістів FIFPro взяти участь у відеоконференції у вівторок, 17 березня. На ній буде обговорюватися реакція європейського футболу на поширення на коронавірусу", – написано на офіційному сайті організації.

УЄФА UEFA.com

Відзначається, що темою дискусії стануть національні чемпіонати країн-членів УЄФА та всі європейські змагання, включаючи Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ла Ліга прийняла рішення призупинити розіграш чемпіонату на невизначений термін через коронавірус.

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