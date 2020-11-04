УЄФА зробив заяву щодо "переносу" Євро-2020 в Росію

Європейський футбольний союз (УЄФА) спростував інформацію французького видання Le Parisien про те, що розглядається варіант проведення Євро-2020 тільки в Росії.

Матчі чемпіонату Європи як і заплановано, повинні пройти в Амстердамі, Баку, Більбао, Бухаресті, Будапешті, Копенгагену, Дубліні, Глазго, Лондоні, Мюнхені, Римі та Санкт-Петербурзі.

"УЄФА має намір провести Євро-2020 в запланованому форматі, на стадіонах, які були обрані раніше. Ми тісно працює з усіма містами, які прийматимуть турнір, і готуємося до нього. Зусилля УЄФА зосереджені на організації турніру в 12 містах з фанатами на трибунах. У нас немає ніяких планів на зміну місця проведення Євро-2020", – сказано в заяві УЄФА, текст якої наводить The Telegraph.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турнір повинен розпочатися 11 червня 2021 року. Через пандемію коронавiрусу чемпіонат Європи був перенесений на рік.