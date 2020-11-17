УЄФА зробив офіційну заяву щодо матчу Швейцарія - Україна

Європейський футбольний союз (УЄФА) заявив, що в Українськiй футбольній асоціації (УАФ) немає іншої команди, або інших відповідних гравців, які могли б зіграти в матчі Ліги націй зі Швейцарією 17 або 18 листопада.

Зустріч Швейцарія – Україна офіційно не відбудеться у встановлені терміни.

Питання буде передано до Контрольного, етичного і дисциплінарного органу УЄФА для ухвалення рішення відповідно до спеціальних правил, що застосовуються до матчів національних збірних УЄФА.

"УЄФА хотів би наголосити на важливості повного дотримання всіма командами, гравцями, офіційними особами та всіма учасниками протоколу УЄФА про повернення у футбол і застосовної нормативної бази", – йдеться в заяві Європейського союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч п'ятого туру Ліги націй між Швейцарією та Україною був скасований через спалах COVID-19 у нашій збірній.

Пізніше лікар кантону Люцерн Роджер Харшталль пояснив ситуацію, заявивши, що поширення коронавiрусу у збірній України вийшло з-під контролю.