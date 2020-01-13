Головна Новини
13 січня • оновлено в 14:44
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

УЄФА згадав космічний гол лідера "Шахтаря" в Лізі Європи

1.2т
Читати матеріал російською

Бразильському легіонеру донецького "Шахтаря" Тайсону виповнилося 32 роки. З цієї нагоди в УЄФА згадали про один з найкращих голів у його кар'єрі.

В офіційному Twitter Ліги Європи було опубліковано відео його шедевра за "Металіст" у матчі групового етапу турніру проти норвезького "Русенборга".

Тайсон

Тайсон

NewsOne

Забитий Тайсоном м'яч став першим у поєдинку, який закінчився впевненою перемогою харків'ян з рахунком 3:1. У тому розіграші ЛЄ "Металіст" виграв свою групу у леверкузенського "Байєра", але вилетів вже в 1/16 фіналу, не зумівши пройти англійський "Ньюкасл" вже без бразильця, який у зимове міжсезоння перейшов у "Шахтар".

Новини
УЄФА включив українця в топ головних талантів європейського футболу

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно виповнилося 45 років легендарному голкіперу київського "Динамо" Олександру Шовковському, з нагоди чого в мережі згадали його найкращі сейви.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особа
Тайсон
Теги
ФК Русенборг ФК Шахтар ФК Металіст
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги