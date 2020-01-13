УЄФА згадав космічний гол лідера "Шахтаря" в Лізі Європи

Бразильському легіонеру донецького "Шахтаря" Тайсону виповнилося 32 роки. З цієї нагоди в УЄФА згадали про один з найкращих голів у його кар'єрі.
В офіційному Twitter Ліги Європи було опубліковано відео його шедевра за "Металіст" у матчі групового етапу турніру проти норвезького "Русенборга".
Тайсон
NewsOne
🇧🇷 A 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 from birthday boy Taison 🎇- UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 13, 2020
3⃣2⃣ today! 🎈 #UEL | #HBD pic.twitter.com/sXmZ9gdjsf
Забитий Тайсоном м'яч став першим у поєдинку, який закінчився впевненою перемогою харків'ян з рахунком 3:1. У тому розіграші ЛЄ "Металіст" виграв свою групу у леверкузенського "Байєра", але вилетів вже в 1/16 фіналу, не зумівши пройти англійський "Ньюкасл" вже без бразильця, який у зимове міжсезоння перейшов у "Шахтар".
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно виповнилося 45 років легендарному голкіперу київського "Динамо" Олександру Шовковському, з нагоди чого в мережі згадали його найкращі сейви.
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".