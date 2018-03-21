УЄФА завів справу на "Зеніт"

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу стосовно футбольного клубу "Зеніт" за підсумками матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "РБ Лейпциг".

Як повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу, виробництво розпочато за трьома пунктами: кидання предметів на поле, блокування сходових проходів і прояв расизму уболівальниками. Розгляд справи відбудеться 31 травня.

Поєдинок між "Зенітом" і "Лейпцигом" відбувся в Санкт-Петербурзі і завершився з рахунком 1:1 . За підсумками двох матчів петербуржці вилетіли з Ліги Європи.

Відзначимо, що УЄФА вже карав "Зеніт" за поведінку своїх фанатів. У 2017 році команда з Санкт-Петербурга постраждала за расистську поведінку вболівальників, а також використання піротехнічних виробів.