УЄФА завів справу на Україну за матч із Сербією у Львові

Європейський футбольний союз (УЄФА) завів дисциплінарну справу на збірну України через поведінку уболівальників на матчі з Сербією.

Збірна України з футболу

Як повідомляє прес-служба УЄФА, наша сторона звинувачується у використанні на "Арені Львів" піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні сходових проходів і поганого освітлення стадіону.

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне цю справу на своїх зборах 18 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра четвертого туру групового етапу відбору чемпіонату Європи-2020 з футболу Україна - Сербія завершився з рахунком 5:0.

По дублю оформили Віктор Циганков та Євген Коноплянка. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти, а Зінченко вп'явся в шию кореспондентці в прямому ефірі.

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