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УЄФА завів справу на Україну за матч із Сербією у Львові

30.8тЧитати матеріал російською

Європейський футбольний союз (УЄФА) завів дисциплінарну справу на збірну України через поведінку уболівальників на матчі з Сербією.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

Як повідомляє прес-служба УЄФА, наша сторона звинувачується у використанні на "Арені Львів" піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні сходових проходів і поганого освітлення стадіону.

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне цю справу на своїх зборах 18 липня.

УЄФА завів справу на Україну за матч із Сербією у Львові

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Як Україні безпосередньо вийти на Євро-2020: усі розклади для збірної

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра четвертого туру групового етапу відбору чемпіонату Європи-2020 з футболу Україна - Сербія завершився з рахунком 5:0.

По дублю оформили Віктор Циганков та Євген Коноплянка. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти, а Зінченко вп'явся в шию кореспондентці в прямому ефірі.

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УкраїнаЛьвів
Теги
збірна України з футболуУЄФА
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Putin Serjio
Putin Serjio
Дикари и животные
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Украина стала страной третьего мира с деградировавшим населением
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тупое ничтожество расейское ниже страшно "гордится" успехами ублюд.ков расейских в хоккее. Так вот - эти тупые скоты заняли всего ТРЕТЬЕ место на Чемпионате мира! При том, что стадо этого скота состояло на 2/3 из звёзд НХЛ!!! Негодяи проиграли Финляндии, у которой был всего ОДИН хоккеист с опытом игр на чемпионате мира!!! Остальные - молодые игроки, многим было по 19-20 лет!!! И вот это подонки из паРРаши выдают за "вЯликий" результат!
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