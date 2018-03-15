УЄФА завів справу на клуб через кота на Лізі чемпіонів

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо "Бешикташа" з-за порушень регламенту уболівальниками на матчі з "Баварією".
Серед них цілком стандартні - блокування проходів на трибунах, кидання сторонніх предметів, але є і пункт - недостатньо ефективна організація.
Останній пункт відноситься до вибіг на поле коту. Суддя Майкл Олівер був змушений ненадовго призупинити матч, поки тварина не втекла з поля.
This tubby orange #cat is the most exciting thing that 's happened in today' s #UEFA #ChampionsLeague game between #BayernMunich and # Beşiktaş .. A complete and utter meltdown by Beşiktaş in #Istanbul and an #insipid performance by Bayern. #catpower # kedigüçü pic.twitter.com/hcO0u68ya2- Ali (@Kalinandworld) 14 березня 2018 р
Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Бешикташ" - "Баварія" завершився з рахунком 1:3 . За сумою двох поєдинків у чвертьфінал вийшли мюнхенці.
Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "Обозреватель".