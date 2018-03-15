УЄФА завів справу на клуб через кота на Лізі чемпіонів

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо "Бешикташа" з-за порушень регламенту уболівальниками на матчі з "Баварією".

Серед них цілком стандартні - блокування проходів на трибунах, кидання сторонніх предметів, але є і пункт - недостатньо ефективна організація.

Останній пункт відноситься до вибіг на поле коту. Суддя Майкл Олівер був змушений ненадовго призупинити матч, поки тварина не втекла з поля.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Бешикташ" - "Баварія" завершився з рахунком 1:3 . За сумою двох поєдинків у чвертьфінал вийшли мюнхенці.