УЄФА затвердив схему відбору на ЧС-2022: що чекає на збірну України

Виконавчий комітет УЄФА затвердив формат відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року в Катарі для європейських збірних. Тепер його повинні схвалити у ФІФА.

На офіційній сторінці організації в Twitter повідомляється, що 55 країн-членів УЄФА будуть розподілені по 10 групах (п'ять груп по п'ять команд і п'ять – по шість). Пряму путівку на ЧС-2022 отримають команди, які займуть у них перші місця.

Збірні, які закінчать відбір на других позиціях, продовжать боротьбу в двоетапному раунді плей-офф. Крім десяти других команд у групах туди потраплять дві найкращі збірні з Ліги націй 2020/21 (з числа тих, хто не займе перше чи друге місце у відбірковій групі). Після двох раундів плей-офф три команди з дванадцяти отримають путівки на чемпіонат світу-2022.

Нагадаємо, що Європу на ЧС-2022 представлятимуть 13 команд, Африку – п'ять, Південну Америку й Азію – по 4,5, КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка і країни Карибського басейну – Ред.) – 3,5, Океанію – 0,5. Останнє місце залишається за господарями – збірною Катару. Проведення турніру заплановано на 21 листопада-18 грудня 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА опублікував новий розклад збірної України на Євро-2020, яке перенесли на літо 2021 року.