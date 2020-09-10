УЄФА висунув вимогу "Динамо" перед матчем з АЗ

"Динамо" пройде додаткове тестування на коронавірус перед матчем з АЗ.

УЄФА зобов'язав "Динамо" пройти додаткове тестування на коронавірус перед матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ, який відбудеться 15 вересня в Києві.

Як повідомляє видання meta-ratings.com.ua, крім двох обов'язкових тестувань на COVID-19 за 10-14 днів до поєдинку, всі гравці та персонал "Динамо" будуть змушені здати додаткові аналізи за 1-2 дні до матчу. Відзначається, що УЄФА самостійно вибере лабораторію, в якій кияни пройдуть тестування.

Згідно з правилами Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в умовах пандемії, в разі виявлення великої кількості хворих на коронавірус, український клуб зможе дозаявити необхідну кількість гравців, і матч не буде скасований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" та АЗ.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!