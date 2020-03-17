УЄФА вирішує долю європейського футболу. Оновлюється

Пандемія коронавіруса повністю загнала в глухий кут європейський футбол, змусивши УЄФА зібрати екстрене засідання з питань завершення клубних турнірів та переносу Євро-2020.

УЄФА в режимі відеоконференції збирає представників усіх 55 асоціацій, щоб обговорити подальшу долю європейського футболу:

Як дограти або завершити національні чемпіонати, які через епідемію зупинені вже майже у всіх країнах Європи;

Що робити з Лігою чемпіонів та Лігою Європи, що "обірвані" на стадії 1/4 фіналу і 1/8 фіналу відповідно;

На коли перенести Євро-2020, заплановане на червень-липень, - на грудень або літо 2021-го?

Раніше повідомлялося, що УЄФА має прийняти єдине рішення по всім національним чемпіонатам, визначивши єдиний базовий сценарій їх догравання або ж дострокового визначення чемпіона. Самі країни-асоціації ще сподіваються влітку дограти сезон, якщо буде перенесений Євро-2020.

Чи стане майбутнє Євро першим в історії, яке буде перенесено і відбудеться в непарний рік?

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій та всім, що відбувається навколо УЄФА в очікуванні доленосних рішень для європейського футболу.

ЯКА СИТУАЦІЯ НА ДАНИЙ МОМЕНТ. 10:30 УЄФА вимагатиме у футбольних клубів і національних ліг фінансову компенсацію в разі перенесення Євро-2020. За інформацією The Athletic, Європейський футбольний союз оцінив витрати, пов'язані з перенесенням фінальної стадії ЧЄ. Щоб їх покрити, клуби і ліги повинні будуть заплатити 275 млн фунтів стерлінгів (близько 300 млн євро).

10:00. Цікаво виходить - УЄФА не збирається просто так йти на перенесення Євро заради догравання національних чемпіонатів. Зрозуміло, що зараз це найраціональніший шлях, але в такому світлі УЄФА явно постане постраждалою стороною в плані перенесення Євро і зажадає від національних ліг 275 млн. фунтів компенсації, повідомляє англійська The Athletic.

9.00. Вже немає сумнівів, що УЄФА прийме єдиний стандарт для всіх європейських асоціацій по завершенню чемпіонатів. Але суперечок перед цим буде багато – сподіватися на догравання після пандемії або визнавати чемпіонів достроково, що робити з двоетапними чемпіонатами з плей-офф (як в Бельгії або Україні), як бути з національними кубками? Дуже важкий день сьогодні буде у керівництва УЄФА...

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Першою про перенесення Євро та доцільності догравання (а не дострокового завершення) сезону заговорила Італія, яка першою ж і зупинила свій футбол. Втім, на тлі незгасаючої епідемії італійці вже й самі не знають, як бути - 23 березня мала відбутися рада Федерації футболу Італії по відновленню сезону, але тепер вона перенесена на невизначений термін.

В Іспанії та деяких країнах ще подумують продовжувати чемпіонат при закритих трибунах, але зараз УЄФА заперечить цю ініцативу - ВООЗ і більшість країн настійно рекомендують строгий карантин, без будь-яких скупчень людей.

Українська Прем'єр-ліга на даний момент провела 23 тур (14-15 березня), матчі якого відбулися при закритих трибунах. Але з урахуванням сьогоднішнього рішення УЄФА і введенням карантину підвищеного ступеня в великих містах, швидше за все, УПЛ буде припинена на невизначений термін. Раніше виконавчий директор Ліги Євген Дикий заявляв, що організація готова оперативно прийняти будь-яке рішення УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній клубний лікар англійського "Челсі" пояснив, чому футболісти уразливі перед коронавірусом.

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