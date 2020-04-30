УЄФА вирішив покарати Нідерланди через дострокове завершення сезону 2019/20

Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) повідомив клуби про те, що УЄФА може позбавити країну п'ятого єврокубкового місця на сезон 2020/21.

Як повідомляє видання AD.nl, KNVB прийняв рішення достроково завершити внутрішні змагання і віддав путівку в Лігу Європи "Віллему II", який перед припиненням першості країни займав п'яту позицію в таблиці. Спочатку це місце мало дістатися переможцю Кубка Нідерландів, проте він не був і не буде дограний. Таким чином, "Фейеноорд", що йде третім, напряму потрапляє в груповий турнір Ліги Європи, а "Віллем II" – в кваліфікаційний раунд.

Нідерланди можуть залишитися без п'ятого єврокубкового місця Teller Report

Відзначається, що якщо УЄФА не схвалить рішення KNVB, то Нідерланди можуть втратити п'яту путівку в єврокубки.

Нагадаємо, що Нідерланди відмовилися догравати сезон 2019/20 і заявили, що футбольні змагання в країні будуть відновлені не раніше 1 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наголошувалося, що УЄФА може відмовити в доступі до єврокубків на наступний рік клубам із тих країн, які прийняли рішення достроково завершити нинішній сезон.