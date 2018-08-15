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УЄФА виніс вердикт щодо українського вчинку Хачеріді у Москві

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився розбирати епізод за участі українського захисника ПАОКа Євгена Хачеріді, не побачивши в діях футболіста жодних неправомірних дій. Після матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Спартака" гравець збірної України спустив гетри і показав пальцем на синьо-жовті щитки.

Хачеріді на матчі у Москві

СЕ

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У Держдумі зганьбилися з бажанням покарати Хачеріді за прапор України

PAOK 💪💪💪 🇺🇦 🇬🇷

Публикация от Yevhen Khacheridi 3️⃣4️⃣ (@khacheridi34)

Водночас УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо московського клубу. Як повідомляє прес-служба Союзу, УЄФА під час розгляду (23 серпня) розгляне інцидент з отриманням червоної картки форвардом "Спартака" Луїсом Адріано, а також блокування проходів стадіону вболівальниками.

Зазначимо, що пізніше ПАОК заступився за Хачеріді. За словами прес-аташе клубу з Салонік, наш футболіст відрізняється коректним ставленням до суперників.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Євген Хачеріді
Об'єкти
УЄФАСпартак Москва
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Mezentzev Aleksandr
Mezentzev Aleksandr
дурномордым вонючим кацапам везде мерещится "зрада". стоит сделать что нибудь такое о чем кисель-соловей не прочирикает-всё,зрада,на московию готовят провокацию и т.д. одним словом -долбоёбы сказочные!
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