УЄФА виніс вердикт щодо українського вчинку Хачеріді у Москві

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився розбирати епізод за участі українського захисника ПАОКа Євгена Хачеріді, не побачивши в діях футболіста жодних неправомірних дій. Після матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Спартака" гравець збірної України спустив гетри і показав пальцем на синьо-жовті щитки.

Хачеріді на матчі у Москві СЕ

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Водночас УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо московського клубу. Як повідомляє прес-служба Союзу, УЄФА під час розгляду (23 серпня) розгляне інцидент з отриманням червоної картки форвардом "Спартака" Луїсом Адріано, а також блокування проходів стадіону вболівальниками.

Зазначимо, що пізніше ПАОК заступився за Хачеріді. За словами прес-аташе клубу з Салонік, наш футболіст відрізняється коректним ставленням до суперників.