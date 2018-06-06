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УЄФА виніс вердикт щодо скандалу з "ДНР" в Лізі чемпіонів

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Європейський футбольний союз (УЄФА) відмовився карати римську "Рому" за "прапор" так званої ДНР. Шматок матерії відповідного забарвлення був помічений на грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

Після матчу УЄФА відкрив справу, але так i не покарав "Рому" за це. УЄФА лише оштрафував італійців на 7 тисяч євро за використання та кидання піротехніки на поле, йдеться в офіційному документі на сайті Союзу.

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Раніше в інтернеті було опубліковано відео на якому видно, як один з ультрас "вовків" активно розмахує прапором терористів. Через деякий час на секторі з'явилися ще два прапора "ДНР", один з яких дуже швидко був захований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти "Роми" донецький "Шахтар" зазнав поразки 0:1 і не зміг пробитися в подальшу стадію турніру.

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Тема
Ліга чемпіонів
Об'єкти
УЄФАФК ШахтарФК Рома
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